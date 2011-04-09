//Происшествия

9 апреля 2011, 16:26 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

В Москве пожарные спасли из горящей квартиры троих детей. Пожар произошел в субботу в одной из квартир жилого дома на Лухмановской улице. Дети находятся в тяжелом состоянии.Прибывшие на место происшествия пожарные вскрыли металлическую дверь горящей квартиры. Внутри они обнаружили троих детей, передает Интерфакс. В настоящее время врачи проводят реанимационные мероприятия, дети находятся в тяжелом состоянии.