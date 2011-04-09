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//Происшествия

Бензовоз опрокинулся в кювет из-за упавшего столба, на МКАДе огромная пробка

9 апреля 2011, 12:12 [ «Аргументы Недели» ]

Количество ДТП в Москве и Московской области растет из-за снегопада и гололедицы. На МКАДе в результате обрушения опоры ЛЭП бензовоз опрокинулся в кювет, отчего на трассе теперь затор.

На территории 26-й электроподстанции, при повороте с Московской кольцевой на Бирюлево произошло обрушение столбов ЛЭП, - сообщили в правоохранительных органах. - Провода упали прямо на проезжую часть, преградив дорогу и создав угрозу проезжающим автомобилистам, цитирует lifenews.ru.
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