Бензовоз опрокинулся в кювет из-за упавшего столба, на МКАДе огромная пробка

//Происшествия

9 апреля 2011, 12:12 [ «Аргументы Недели» ]

Количество ДТП в Москве и Московской области растет из-за снегопада и гололедицы. На МКАДе в результате обрушения опоры ЛЭП бензовоз опрокинулся в кювет, отчего на трассе теперь затор.



На территории 26-й электроподстанции, при повороте с Московской кольцевой на Бирюлево произошло обрушение столбов ЛЭП, - сообщили в правоохранительных органах. - Провода упали прямо на проезжую часть, преградив дорогу и создав угрозу проезжающим автомобилистам, цитирует lifenews.ru.

Снегопадом повреждено около 8 линий. На место работают сотрудники оперативных служб города.