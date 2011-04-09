"Мерседес" врезался в столб на Пречистенской набережной, пятеро ранены

//Происшествия

9 апреля 2011, 10:32 [ «Аргументы Недели» ]

usedcars.ru

Первые жертвы гололедицы и снегопада в Москве: в самом центре, на Пречистенской набережной в мачту освещения врезался автомобиль "Мерседес". В аварии пострадало пять человек.



ДТП произошло около 3 часов утра. Иномарку закрутило на ледяной дороге, водитель не справился с управлением и врезался в столб, пострадало, по предварительным данным, пять человек. По данным ГИБДД, имело место превышение скорости в условиях снегопада и гололеда. Напомним, в Москве в ночь на субботу выпало 20 процентов нормы осадков для апреля. Тротуары и дороги покрыло снегом до 9 мм. На улицах столицы работает снегоуборочная техника, ожидается увеличение ДТП на дорогах.