Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Происшествия

"Мерседес" врезался в столб на Пречистенской набережной, пятеро ранены

9 апреля 2011, 10:32 [ «Аргументы Недели» ]

usedcars.ru
usedcars.ru

Первые жертвы гололедицы и снегопада в Москве: в самом центре, на Пречистенской набережной в мачту освещения врезался автомобиль "Мерседес". В аварии пострадало пять человек.

ДТП произошло около 3 часов утра. Иномарку закрутило на ледяной дороге, водитель не справился с управлением и врезался в столб, пострадало, по предварительным данным, пять человек. По данным ГИБДД, имело место превышение скорости в условиях снегопада и гололеда. Напомним, в Москве в ночь на субботу выпало 20 процентов нормы осадков для апреля. Тротуары и дороги покрыло снегом до 9 мм. На улицах столицы работает снегоуборочная техника, ожидается увеличение ДТП на дорогах.

ЕС

//картина дня

В мире

Прогноз о неизбежном «поглощении» Белоруссии Россией обнародовали на Украине

Прогноз о неизбежном «поглощении» Белоруссии Россией обнародовали на Украине

Российская Федерация и Белоруссия в будущем станут одним государством. С соответствующим прогнозом выступил некоторое время назад Айдер Муждабаев, переехавший на Украину отечественный журналист.

Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления. Об этом сообщил в среду в Facebook глава республики Сергей Аксенов.

Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Хирурги нижегородской детской областной клинической больницы удалили трёхлетней девочке нейрогенную опухоль размером с кулак. Отмечается, что новообразование оказывало…

//новости ан

Мама одного из учеников школы в Ростове-на Дону добилась проверки в отношении учителя, которая показался ей слишком женственным. "Педагог он хороший, но внешний вид..." …

Председатель комитета Госсовета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк раскритиковал новую стратегию по "возвращению" полуострова, которую…