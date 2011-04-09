На севере Москвы злоумышленник ранил из травматики двух человек

//Происшествия

9 апреля 2011, 08:41 [ «Аргументы Недели» ]

На улице Дубнинская на севере Москвы неизвестный утром ранил из травматики двух человек. Потом он сел в Audi и скрылся с места преступления.



Инцидент произошел около магазина на Дубнинской, 30, сообщило РИА Новости. Произошла ссора трех человек, в результате чего один из них несколько раз выстрелил из травматического пистолета в двух мужчин, после чего скрылся на автомобиле. Потерпевшие направлены в больницу.



