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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Происшествия

На севере Москвы злоумышленник ранил из травматики двух человек

9 апреля 2011, 08:41 [ «Аргументы Недели» ]

На улице Дубнинская на севере Москвы неизвестный утром ранил из травматики двух человек. Потом он сел в Audi и скрылся с места преступления.

Инцидент произошел около магазина на Дубнинской, 30, сообщило РИА Новости. Произошла ссора трех человек, в результате чего один из них несколько раз выстрелил из травматического пистолета в двух мужчин, после чего скрылся на автомобиле. Потерпевшие направлены в больницу.

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