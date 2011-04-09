//Происшествия

9 апреля 2011, 07:55 [ «Аргументы Недели» ]

В Ростове-на-Дону прогремел взрыв возле девятиэтажного дома: сработало самодельное взрывное устройство, прикрепленное под автомобилем Toyota одного из предпринимателей.



Бомба была установлена под автомобилем, принадлежащем предпринимателю, занимающемуся ремонтом домов в старом жилом фонде. СВУ сработало уже после того, как предприниматель покинул машину, рассказали Интерфаксу в правоохранительных органах. Оно было начинено поражающими элементами в виде десятикопеечных монет. Лица преступника, его приметы, предположительно, могла зафиксировать камера наблюдения, установленная на доме.