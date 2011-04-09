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//Происшествия

В Ростове-на-Дону неизвестные подорвали "Тойоту" бизнесмена

9 апреля 2011, 07:55 [ «Аргументы Недели» ]

В Ростове-на-Дону прогремел взрыв возле девятиэтажного дома: сработало самодельное взрывное устройство, прикрепленное под автомобилем Toyota одного из предпринимателей.

Бомба была установлена под автомобилем, принадлежащем предпринимателю, занимающемуся ремонтом домов в старом жилом фонде. СВУ сработало уже после того, как предприниматель покинул машину, рассказали Интерфаксу в правоохранительных органах. Оно было начинено поражающими элементами в виде десятикопеечных монет. Лица преступника, его приметы, предположительно, могла зафиксировать камера наблюдения, установленная на доме.

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