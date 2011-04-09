На Кольцевой автодороге в Петербурге в аварии погибли четыре человека

//Происшествия

9 апреля 2011, 07:45 [ «Аргументы Недели» ]

Серьезное ДТП произошло в 5.30 на на Кольцевой автодороге в Санкт-Петербурге. В результате столкновения автомобиля и фуры погибли четыре человека.



Авария случилась На 74-ом км КАД между Пулковским и Московским шоссе. В пресс-службе главного управления МЧС по городу сообщили, что автомобиль "Шкода Октавия" влетел под фуру "Вольво", припаркованную у обочины, цитирует Интерфакс. В результате столкновения водитель и трое пассажиров легкового автомобиля погибли.