Жертв и пострадавших в результате пожара на станции Тимирязевская нет - МЧС

//Происшествия

8 апреля 2011, 22:28 [ «Аргументы Недели» ]

Пожар в билетных кассах на платформе железнодорожной станции Тимирязевская на севере Москвы потушен, люди были эвакуированы вовремя, так что жертв и пострадавших нет, сообщает МЧС.



По словам руководителя пресс-службы столичного управления МЧС Евгения Бобылева, площадь пожара составила 100 квадратных метров. "Пожар вспыхнул в железнодорожных кассах и коммерческих павильонах, расположенных в одном здании", - цитирует слова Бобылева РИА Новости.