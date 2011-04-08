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//Происшествия

Жертв и пострадавших в результате пожара на станции Тимирязевская нет - МЧС

8 апреля 2011, 22:28 [ «Аргументы Недели» ]

Пожар в билетных кассах на платформе железнодорожной станции Тимирязевская на севере Москвы потушен, люди были эвакуированы вовремя, так что жертв и пострадавших нет, сообщает МЧС.

По словам руководителя пресс-службы столичного управления МЧС Евгения Бобылева, площадь пожара составила 100 квадратных метров. "Пожар вспыхнул в железнодорожных кассах и коммерческих павильонах, расположенных в одном здании", - цитирует слова Бобылева РИА Новости.

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