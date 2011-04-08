//Происшествия

8 апреля 2011, 21:14 [ «Аргументы Недели» ]

На железнодорожной платформе "Тимирязевская" в Москве горят билетные кассы. На место прибыли пять пожарных расчетов, идет эвакуация людей.



Как сообщает Интерфакс, пассажиры возле станции "Тимирязевская", где произошло возгорание в кассах, были эвакуированы на безопасное расстояние. Существует угроза распространения пожара на соседние строения. Сведений о пострадавших пока не поступало. Изменилось ли расписание поездов в связи с ЧП - также пока не сообщается.