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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Происшествия

В Калининграде выявлен крупный разлив ртути

8 апреля 2011, 17:08 [ «Аргументы Недели. Калининград» ]

Крупный разлив ртути выявлен в Калининграде.  Специалисты уже собрали и утилизировали более килограмма ртути, очаг которой расположен на территории, прилегающей к складам и зданиям бывшего завода "Строй-дормаш". 

Специалисты обеспокоены, что зараженный объект находится в непосредственной близи от складов одного из городских супермаркетов. В настоящее время выясняется, кому принадлежит здание.

ИЧ