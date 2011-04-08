В Калининграде выявлен крупный разлив ртути

//Происшествия

8 апреля 2011, 17:08 [ «Аргументы Недели. Калининград» ]

Крупный разлив ртути выявлен в Калининграде. Специалисты уже собрали и утилизировали более килограмма ртути, очаг которой расположен на территории, прилегающей к складам и зданиям бывшего завода "Строй-дормаш".

Специалисты обеспокоены, что зараженный объект находится в непосредственной близи от складов одного из городских супермаркетов. В настоящее время выясняется, кому принадлежит здание.