Драка со стрельбой произошла в кафе Москвы из-за спора на права на аренду

//Происшествия

8 апреля 2011, 15:25 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Причиной драки в ресторане "Клеопатра", которая произошла в четверг на юго-востоке Москвы, в результате которой были ранены пять человек, стал спор по поводу прав на аренду помещения.

Аргменты.ру сообщали, что массовая драка произошла в ресторане "Клеопатра", расположенном по адресу: Краснодарская улица, дом 60 около 16.30. В результате драки ранения получили несколько человек, в том числе двое - из карабина "Сайга".



С огнестрельными и ножевыми ранениями были доставлены в больницу пять человек, были задержаны 25 участников конфликта.



По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 (умышленные уничтожение или повреждение имущества) и части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).