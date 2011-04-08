Начальника ОВД по Волоколамскому району Юрия Слесарева никто не увольнял - ГУВД

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8 апреля 2011, 11:57 [«Аргументы Недели. Москва», Елена ПЛАВСКАЯ ]

Начальника ОВД по Волоколамскому району Юрия Слесарева никто не увольнял, сообщили "Аргументам.ру" в пресс-службе ГУВД по Московской области, напомним, ранее в ряде СМИ была опубликована информация об отстранении от должности Юрия Слесарева.



Опубликованная СМИ информация не совсем корректна, уточнили нашему изданию в пресс-службе ГУВД Подмосковья.

Некоторое время назад начальнику ГУВД по Московской области генерал-полковнику милиции Николаю Головкину стало известно о том, что в ОПГ, возможно, входят сотрудники ОВД по Волоколамскому району. В связи с этим Головкиным было принято решение о замене руководителя подразделения Андрея Рубанова. Вместо него был назначен полковник милиции Юрий Слесарев, который по настоящее время является действующим руководителем.