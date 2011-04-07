В Москве две легковушки столкнулись с автобусом. Четверо пострадавших

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7 апреля 2011, 22:14 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Четыре человека пострадали в четверг вечером при столкновении двух легковых машин и автобуса в столичном районе Отрадное.

Авария произошла на пересечении улиц Хачатуряна и Отрадная около 21.00, сообщает РИА Новости.

Легковые автомобили столкнулись с рейсовым автобусом 71-го маршрута, пострадали четыре человека. Раненых осматривают врачи "скорой помощи".

На месте происшествия работают инспекторы ДПС, которые устанавливают причины аварии.