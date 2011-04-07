Президент Медведев вместе с блогерами возмущен хакерскими атаками на ЖЖ

//Происшествия

7 апреля 2011, 19:49 [ «Аргументы Недели» ]

Несмотря на перебои в работе Живого Журнала, президент и главный блогер страны Дмитрий Медведев оставил на своей страничке запись: "Получил много обращений в связи с DDoS-атаками на "Живой журнал". Как активный пользователь ЖЖ, считаю эти действия возмутительными и незаконными".

"В том, что случилось, должны разобраться и администрация "ЖЖ", и правоохранительные органы, пишет глава государства.

Эксперты антивирусной компании "Лаборатория Касперского" уже заявляли, что не понимают, почему представители блог-сервиса до сих пор не обратились в правоохранительные органы с заявлением по этому поводу: есть все признаки преступления, классифицируемого по 273 статье УК РФ "Создание и распространение вредоносных программ".