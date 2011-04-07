Весна: первых рыбаков выловили в Финском заливе

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7 апреля 2011, 19:40 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

Спасатели в четверг вечером сняли с оторвавшейся в Финском заливе под Петербургом льдины семерых рыбаков, сообщает управление МЧС северной столицы.

"Только что в Финском заливе у форта Тотлебен завершилась спасательная операция. Рыбаки попросили у спасателей помощи сами, позвонив с мобильного телефона", - уточнили там.

В спасательной операции был задействован катер на воздушной подушке. Рыбаки не пострадали, помощь медиков им не понадобилась.

Каждую весну спасатели вынуждены неоднократно выезжать на спасение рыбаков, которые выходят на лед, несмотря на запреты властей.