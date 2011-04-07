В Москве вторая массовая драка за день: еще два раненых
7 апреля 2011, 17:41 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
В московском ресторане "Клеопатра" два человека ранены из карабина в четверг в массовой драке.
Вызванные полицейские задержали в ресторане на Краснодарской улице около 20 человек, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах столицы.
"В результате драки ранения получили несколько человек, в том числе двое - из карабина "Сайга", уточняют полицейские.
Несколькими часами ранее СМИ сообщали о массовой драке в универмаге «Москва».
ЕГ