Названа причина крушения истребителя Су-27 в Приморском крае

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7 апреля 2011, 13:00 [ «Аргументы Недели» ]

В Приморском крае военные следователи закончили осмотр места падения истребителя Су-27СМ. После выполнения полетного задания на высоте около 900 метров самолет вошел в неуправляемое падение.



Об этом сообщает пресс-служба Главного военного следственного управления СК РФ. Предварительно было установлено, что в день авиационного происшествия самолет взлетел с аэродрома базирования и направился в заданный район для отработки упражнений в соответствии с планом боевой подготовки. На высоте около 900 метров, после выполнения полетного задания и захода на посадку, самолет потерял управление и вошел в неуправляемое падение. Летчик катапультировался, передает Интерфакс.