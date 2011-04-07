В Израиле столкнулись два поезда, пострадали 20 человек

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7 апреля 2011, 12:26 [ «Аргументы Недели» ]

В Израиле столкнулись два пассажирских поезда. Инцидент произошел в четверг утром возле курортного города Нетания. Пострадали, по меньшей мере, 20 человек, из них 2 получили тяжелые ранения.



Столкновение поездов произошло в 9.30 по местному времени. Об этом сообщил представитель "скорой помощи" Заки Хеллер. "По меньшей мере 20 человек пострадали, 18 из них Мы оказываем помощь", передает слова представителя РИА Новости. Причиной аварии стала, скорее всего, "ошибка одного из машинистов", заявил пресс-секретарь полиции Израиля Алекс Кагальский.