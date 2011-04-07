На юго-западе Москвы пенсионерка застрелилась из травматического пистолета

//Происшествия

7 апреля 2011, 10:52 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

На юго-западе Москвы пенсионерка застрелилась из травматики. Тело пенсионерки милиционеры обнаружили в среду, 6 апреля, в ее квартире на улице Академика Арцимовича. Женщина застрелилась из травматического пистолета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В квартире был обнаружен травматический пистолет "Оса". в настоящее время проводится проверка, выясняются обстоятельства происшествия.



