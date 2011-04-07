В Москве произошел пожар на складе на Амурской улице, погибли 3 человека

//Происшествия

7 апреля 2011, 10:03 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

На востоке Москвы произошел крупный пожар на складе, погибли три человека. Пожар произошел в ночь на четверг в одноэтажном кирпичном складском здании на Амурской улице. Пожарным удалось спасти пять человек. Об этом сообщает МЧС России. Загорелась кровля здания и хранившиеся на складе товары. Произошло частичное обрушение кровли, площадь пожара составила 300 квадратных метров. При разборе завалов были обнаружены три тела, личность погибших устанавливается.

Пожар был потушен в 3.05 по мск.