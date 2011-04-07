В Москве оперативники обнаружили два взрывных устройства

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7 апреля 2011, 09:51 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

В правоохранительных органах столицы сообщили, что в Москве за прошедшие сутки оперативники обнаружили два взрывных устройства и тротиловую шашку - на Кутузовском и Рязанском проспектах.



По словам сотрудника правоохранительных органов, у дома № 35 на Кутузовском проспекте был задержан неработающий гражданин, в "Мерседесе" которого обнаружено взрывное устройство. Также оперативники обнаружили и изъяли у него пистолет ТТ и самодельное взрывное устройство (СВУ) без средств инициирования. СВУ состояло из двух зарядов взрывчатого вещества пластит, мощностью 200 г каждое в тротиловом эквиваленте. СВУ были начинены "поражающими элементами в виде болтов, саморезов и электрического провода". Сотрудники ФСБ РФ обезвредили обнаруженные взрывные устройства и направили их на исследование.



В этот же день в Москве на Рязанском проспекте у дома № 84 сотрудники ДПС ОГИБДД УВД по ЮВАО и УФСБ России по городу и области задержали еще одного неработающего гражданина, в багажнике его автомобиля "Мерседес" была обнаружена и изъята 200-граммовая тротиловая шашка, передает Интерфакс.