В Свердловской области в школьном спортзале разорвало обогревательный бак

//Происшествия

7 апреля 2011, 09:05 [ «Аргументы Недели. Екатеринбург» ]

В Свердловской области в подсобном помещении школьного спортзала разорвало обогревательный бак, жертв и пострадавших нет. Инцидент произошел около 05:30 по мск в городе Ирбите.



Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области. На территории школы №11 в подсобном помещении отдельно стоящего здания спортзала произошел хлопок. Школа находится по адресу: улица Свободы, 24. Причиной хлопка стало повышение давления и разрыв корпуса бака, емкостью 300 литров, оставленного включенным без присмотра, передает РИА Новости.