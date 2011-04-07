В Пермском крае произошел крупный пожар, погибли двое новорождённых

//Происшествия

7 апреля 2011, 08:33 [ «Аргументы Недели. Пермь» ]

В Пермском крае произошел крупный пожар, в огне погибли двое новорождённых и женщина. Инцидент произошел в деревне Кондратово. В больнице оказались 11 человек. Среди них шестилетний ребенок. Пытаясь спастись, шестилетний ребенок, выпрыгнул с пятого этажа здания. По предварительным данным, смерть новорождённых наступила ранее и не связана с пожаром, сообщает пресс-служба СКР по Пермскому краю. В настоящее время устанавливается причина возгорания. Предположительно пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнём при курении, передает РСН.