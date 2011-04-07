В порту Владивостока обнаружена еще одна иномарка с превышением радиации

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7 апреля 2011, 08:20 [ «Аргументы Недели. Владивосток» ]

В порту Владивостока специалисты Роспотребнадзора обнаружили еще одну иномарку из Японии с превышением радиационного фона. Автомобиль был ввезен в Россию на теплоходе "Ligulao". Подержанный легковой автомобиль, ввезенный из Японии, "фонит", обнаружили специалисты во время радиационного контроля. Замеры показали, что превышен уровень плотности потока бета- излучения и бета- загрязнение. Мощность дозы гамма-излучения не превышает величин естественного радиационного фона, передает РИА Новости.