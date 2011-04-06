Система охлаждения ядерных объектов ПО «МАЯК» в Челябинске на грани разрушения

//Происшествия

6 апреля 2011, 20:59 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Письмо об угрозе возможной катастрофы на челябинском производственном объединении «Маяк» разослала в среду группа, подписавшаяся «работники ПО «Маяк».

Копию письма президенту РФ Дмитрию Медведеву, премьер-министру Владимиру Путину, а также руководителям госкорпорации «Росатом» и СМИ получило РИА «Новый регион 2».

«Молчать мы не можем. Мы хотим донести до Вас важную информацию с просьбой экстренно на неё отреагировать. Только Ваше вмешательство сможет предотвратить надвигающуюся катастрофу и положить конец халатности и воровству государственных средств на объектах ядерной промышленности России. Трагедия на японской атомной станции Фукусима заставила весь мир, в том числе и российское правительство, по-новому взглянуть на проблемы атомной энергетики. Российские власти громко заявляют о готовности оказать помощь в ликвидации чужой аварии, но, к сожалению, не могут разобраться с потенциальной катастрофой на собственном ядерном объекте», – говорится в открытом обращении.

Авторы утверждают, что в 2009 году в СМИ появлялась информация о том, что во время ремонта систем охлаждения и спецканализации ядерных реакторов ПО «Маяк» были использованы контрафактные китайские трубы. Они настаивают, что эта информация соответствует действительности.

«Мы, работники ПО «Маяк», обращаемся ко всему мировому сообществу со словами мольбы о помощи! Система охлаждения и спецканализации основных ядерных объектов производственного объедения «МАЯК» на грани разрушения!!! Еще при монтаже конструкций стало ясно, что дольше двух лет трубы не протянут, случится непоправимое. Больше медлить нельзя! Ситуация критическая, система на глазах разрушается! Руководство предприятия и компания-подрядчик пытаются скрыть масштабы технических нарушений и возможной катастрофы! По весьма примерным подсчетам, заинтересованные лица заработали на этом проекте 16 миллионов рублей! И небольшой части этих денег достаточно, чтобы оплатить чье-то молчание!», – заявляют сотрудники комбината.

По их данным, внутренние служебные проверки выявили на предприятии целый список серьезных нарушений, а местный ОБЭП даже возбуждал уголовное дело. Однако позже, по их словам, следственное управление ГУВД по Челябинской области вынесло постановление закрытии дела. В дальнейшем дело неоднократно возбуждалось и закрывалось снова.

Открытое письмо заканчивается настоящим криком души: «Сегодня угроза нашей планете затаилась не только на атомных объектах Японии, но и в России. Природные катаклизмы и техногенные аварии прошлого – это ничто по сравнению с ядерным Армагеддоном, который нас ждет. Только принятие экстренных мер позволит нам его избежать! Давайте думать и действовать ради будущего!!!».