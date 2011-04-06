Полеты Су-27 после катастрофы под Владивостоком приостановлены

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6 апреля 2011, 19:29 [ «Аргументы Недели. Владивосток» ]

Командование Военно-воздушных сил России решило приостановить полеты Су-27СМ до окончания расследования катастрофы истребителя, произошедшей в среду под Владивостоком.

«До выяснения причин авиакатастрофы принято решение прекратить полеты истребителей именного этого типа - Су-27СМ», - заявили в Минобороны РИА Новости.

Причиной крушения истребителя Су-27 под Владивостоком в среду утром стал отказ одной из бортовых систем или отказ двигателя.