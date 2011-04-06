Упавший на рельсы пассажир сбил график Замоскворецкой линии московского метро

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6 апреля 2011, 18:31 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

На станции "Тверская" московского метрополитена в среду днем пассажир упал под поезд.

"Для извлечения пассажира с 16:26 до 16:32 снималось напряжение контактного рельса пути по направлению к "Речному вокзалу", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подземки.

После небольшого сбоя движения поездов на линии, график был полностью нормализован.

В пресс-службе управления полиции на московском метрополитене уточнили, что с платформы упал мужчина, который госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой. По мнению полицейских, мужчина «упал по собственной неосторожности».