При взрыве на военной базе под Липецком погибло 4 женщины

//Происшествия

6 апреля 2011, 14:32 [ «Аргументы Недели» ]

На складе боеприпасов в воинской части в Липецкой области произошел взрыв, в результате которого погибли, по последним данным, четыре женщины - работницы базы.



Взрыв произошел в 10.20 мск на складе 260-й центральной ракетной артиллерийской базы в результате детонации ящиков с порохом. Ранее сообщалось о троих погибших, однако позже стало известно, что в медучреждении скончался один из пострадавших, сообщил ИТАР-ТАСС начальник Управления пресс-службы и информации Минобороны РФ полковник Игорь Конашенков. Сейчас пожар локализован, угрозы детонации боеприпасов нет. На месте работает комиссия Минобороны РФ.