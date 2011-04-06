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Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//Происшествия

При взрыве на военной базе под Липецком погибло 4 женщины

6 апреля 2011, 14:32 [ «Аргументы Недели» ]

При взрыве на военной базе под Липецком погибло 4 женщины

На складе боеприпасов в воинской части в Липецкой области произошел взрыв, в результате которого погибли, по последним данным, четыре женщины - работницы базы.

Взрыв произошел в 10.20 мск на складе 260-й центральной ракетной артиллерийской базы в результате детонации ящиков с порохом. Ранее сообщалось о троих погибших, однако позже стало известно, что в медучреждении скончался один из пострадавших, сообщил ИТАР-ТАСС начальник Управления пресс-службы и информации Минобороны РФ полковник Игорь Конашенков. Сейчас пожар локализован, угрозы детонации боеприпасов нет. На месте работает комиссия Минобороны РФ.

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