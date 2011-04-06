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//Происшествия

Взрыв произошел на складе боеприпасов в Липецкой области - трое погибло

6 апреля 2011, 13:04 [ «Аргументы Недели» ]

Взрыв произошел на складе боеприпасов в Липецкой области - трое погибло

На складе боеприпасов в воинской части в Липецкой области произошел взрыв, в результате которого три человека погибли и еще несколько ранены, сообщает МЧС региона.

Взрыв произошел в 10.20 мск на складе 260-й центральной ракетной артиллерийской базы. "Взрыв произошел в результате детонации ящиков с порохом", - цитирует ИТАР-ТАСС источника в МЧС. Пока не сообщается, сколько человек получили ранения.

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