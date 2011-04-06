Под Владивостоком разбился истребитель Су-27

//Происшествия

6 апреля 2011, 11:45 [ «Аргументы Недели» ]

СУ-27 потерпел крушение под Владивостоком в районе аэродрома "Центральная угловая" в 10.22 мск. Сведений об обстоятельствах происшествия пока нет. Известно, однако, что пилот успел катапультироваться.

Самолет находился на обслуживании на авиаремонтном заводе в городе Артем неподалеку от Владивостока.

В Министерстве обороны утверждают, что Су-27 упал во время тренировочного полета. Предположительно, во время полета у самолета вышел из строя один из узлов, уточняет Интерфакс.

Пилот был обнаружен, он успел катапультироваться. Его состояние удовлетворительное.