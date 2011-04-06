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Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//Происшествия

Под Владивостоком разбился истребитель Су-27

6 апреля 2011, 11:45 [ «Аргументы Недели» ]

Под Владивостоком разбился истребитель Су-27

СУ-27 потерпел крушение под Владивостоком в районе аэродрома "Центральная угловая" в 10.22 мск. Сведений об обстоятельствах происшествия пока нет. Известно, однако, что пилот успел катапультироваться.
Самолет находился на обслуживании на авиаремонтном заводе в городе Артем неподалеку от Владивостока.
В Министерстве обороны утверждают, что Су-27 упал во время тренировочного полета. Предположительно, во время полета у самолета вышел из строя один из узлов, уточняет Интерфакс.
Пилот был обнаружен, он успел катапультироваться. Его состояние удовлетворительное.

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