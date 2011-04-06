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Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//Происшествия

Под Томском автобус столкнулся с тремя автомобилями, есть раненые

6 апреля 2011, 09:05 [ «Аргументы Недели» ]

Под Томском автобус столкнулся с тремя автомобилями, есть раненые

ДТП произошло на 1-м километре дороги Ново-Михайловка-Итатка в районе Томска. 34-летняя водитель автомобиля Toyota Corolla не справилась с управлением и вылетела на встречку. Там она столкнулась с рейсовым автобусом ПАЗ.
ГИБДД сообщает, что автобус от удара выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилями ВАЗ-2115 и Toyota Corolla. Водитель и пассажир ВАЗа госпитализированы с травмами. Десять пассажиров автобуса не пострадали.

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