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//Происшествия

Крупное ДТП произошло во Внуково, есть пострадавшие

5 апреля 2011, 17:43 [ «Аргументы Недели» ]

Крупное ДТП произошло во Внуково, есть пострадавшие

В правоохранительных органах сообщили, что в подмосковном поселке Внуково произошло крупное ДТП, в котором столкнулись семь машин и рейсовый автобус, пострадали несколько человек.

По словам сотрудника правоохранительных органов, ДТП произошло у дома 41 на Советской улице около 14:40, столкнулись пять легковых, две грузовых машины и рейсовый автобус, "по предварительным данным, в ДТП пострадали несколько человек".

В настоящее время на место происшествия прибыли бригады спасателей, скорой помощи и наряды Госавтоинспекции, также к месту ЧП вылетел вертолет МЧС.

СБ

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