В московской школе № 211 ищут бомбу

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5 апреля 2011, 15:18 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

В правоохранительных органах Москвы сообщили, что в столичной школе № 211 ищут бомбу, все учащиеся и педагогический персонал учебного учреждения эвакуированы из-за угрозы взрыва.



Сотрудник правоохранительных органов рассказал, что днем во вторник днем в отделение полиции поступило сообщение о якобы заложенной бомбе в учебном учреждении, расположенном на улице Зои и Александра Космодемьянских в Северном округе столицы. После сообщения неизвестного в школе № 211 "была проведена эвакуация учеников и педагогического коллектива, проводится проверка здания с помощью кинолога со служебно-розыскной собакой", передает Интерфакс.