Пожары, угрожающие населенным пунктам, идут по Хакасии

//Происшествия

5 апреля 2011, 12:38 [ «Аргументы Недели» ]

По всем районам Хакасии идут степные пожары, угрожающие населенным пунктам, сообщила во вторник помощник начальника регионального управления МЧС Ирина Бутенко. 60% поселений республики Хакасия расположены в степной зоне.



С 1 апреля, по данным МЧС, пожарные уже более 40 раз выезжали на тушение степи и палов травы, которые регистрируются практически во всех районах Хакасии.



С 1 апреля в Хакасии введен особый противопожарный режим, во время которого категорически запрещается разведение костров и сжигание мусора, поскольку сухая и ветреная погода, характерная для этого времени года, способствует распространению огня.