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//Происшествия

Пожары, угрожающие населенным пунктам, идут по Хакасии

5 апреля 2011, 12:38 [ «Аргументы Недели» ]

Пожары, угрожающие населенным пунктам, идут по Хакасии

По всем районам Хакасии идут степные пожары, угрожающие населенным пунктам, сообщила во вторник помощник начальника регионального управления МЧС Ирина Бутенко. 60% поселений республики Хакасия расположены в степной зоне.

С 1 апреля, по данным МЧС, пожарные уже более 40 раз выезжали на тушение степи и палов травы, которые регистрируются практически во всех районах Хакасии.

С 1 апреля в Хакасии введен особый противопожарный режим, во время которого категорически запрещается разведение костров и сжигание мусора, поскольку сухая и ветреная погода, характерная для этого времени года, способствует распространению огня.

ЕП

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