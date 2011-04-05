В Башкирии в ДТП погибли три человека

//Происшествия

5 апреля 2011, 08:11 [ «Аргументы Недели» ]

4 апреля вечером на 1378-м км федеральной автотрассы Самара-Уфа-Челябинск возле поселка Первомайский Благоварского района Башкирии водитель ВАЗ-21099, по неустановленным пока причинам, выехал на встречную полосу движения.

В результате легковушка врезалась в двигавшийся по своей полосе "КамАЗ", в пресс-службе МВД по Башкирии во вторник сообщают, что в ДТП погибли три человека - водитель легкового автомобиля и две его пассажирки, 25 и 40 лет.

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все причины и обстоятельства ДТП.