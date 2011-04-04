Под Петербургом обнаружено тело девочки, возможно, Алены Щипининой

Под Петербургом в Пушкинском районе в понедельник, 4 апреля, найдено тело маленькой девочки, возможно трехлетней Алены Щипининой, пропавшей 24 января из дома на участке №389 садоводства "Рехолово" в поселке Александровское.

Труп ребенка на пустыре обнаружил случайный прохожий, который заявил о находке в полицию. Официального опознания тела еще не происходило. По данным Следственного управления СК РФ, бригада следователей работает на месте.

Как сообщалось ранее, 24 января в милицию с заявлением о пропаже трехлетней падчерицы обратился житель Петербурга. Роман Полевой сообщил, что около 18 часов он оставил Алену одну в доме, а сам стал убирать дрова на улице. Через некоторое время мужчина услышал крик падчерицы. Однако, когда прибежал домой, девочку не нашел.

Милиция прочесала окрестности, чердаки и подвалы, перекопали все сугробы. В поисках пропавшей Алены Щипиной в Пушкинском районе был задействован весь личный состав районного УВД, оперативники главка, а также МЧС.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам статьи 105 УК РФ (убийство). Правоохранительные органы Петербурга задержали отчима Алены Щипининой Романа Полевого. Суд арестовал мужчину, ему было предъявлено обвинение в убийстве.



В марте суд Петербурга изменил меру пресечения, Полевой был отпущен из-под стражи.