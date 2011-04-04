Сын Бари Алибасова арестован за пьяное ДТП

Сын музыканта, продюсера и основателя группы «На-На» Бари Алибасова в ночь на 4 апреля на Большой Садовой, совершил ДТП будучи в нетрезвом состоянии и без водительских прав.

По словам источника в ГИБДД, иномарка BMW, двигаясь задним ходом, врезалась в «Жигули», передает Life News. Отечественная машина получила серьезные повреждения.

418-й участок Пресненского суда столицы приговорил Бари Алибасова-младшего к двум суткам административного ареста. Молодой человек признался, что часто ездит без прав. «Люди с правами больше отдают взяток, чем без прав. Без прав ездить выгоднее», - пояснил он.

Бари Алибасов-старший рассказал, что потерял влияние на сына. «Он часто ведет себя не так, как мне бы этого хотелось: рискует неоправданно, разбил три машины. Водит домой на ночь по две-три девчонки», — сказал продюсер.