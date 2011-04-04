Защита журналистки, избитой сотрудником милиции, добьется заведения дела

Майор милиции, избивший в воскресенье, 3 апреля, в Подмосковье журналистку, продюсера популярных ток-шоу одного из телеканалов Наталью Сейбиль, уволен, но где сейчас, неизвестно. Адвокаты Сейбиль намерены добиваться возбуждения уголовного дела.

Подмосковная милиция сегодня извинилась за своего сотрудника. Начальник управления информации общественных связей ГУВД по Московской области Евгений Гильдеев сказал: "Вчерашний инцидент не красит не только сотрудника милиции, но вообще любого мужчину.

Сегодня принято решение об увольнении указанного сотрудника из органов внутренних дел. Материалы проверки будут переданы в Следственный комитет по Московской области для принятия процессуального решения. Хочу искренне извиниться от себя, от руководства всей подмосковной милиции и пожелать ей скорейшего выздоровления".

Наталья Сейбиль рассказала, как все произошло. В минувшее воскресенье она гуляла с собаками во дворе собственного дома в Подмосковье. К дому подъехал синий джип "Тойота лэнд крузер". Из него вышла соседка Натальи. Хозяин джипа захотел познакомиться с журналисткой. Причем довольно оригинальным способом. "Из машины выглядывает пьяное рыло и говорит: "Ты кто, б**ть? Тебя как, б**ть, зовут?!" Я говорю: "простите" и иду дальше. Возвращаюсь, он выскакивает из машины, начинает орать: "Ты наркоманка, не знаешь, с кем связалась!" Хватает за волосы, потом валит на асфальт, начинает бить ногами". рассказала Наталья порталу "Лайф-ньюз".

Женщина сама вызвала милицию. Наряд приехал после третьего звонка. В ОВД Ленинского района города Московский зафиксировали синяки на лице женщины и подозрение на сотрясение мозга. Оказалось, с ней "пытался познакомиться" майор местного отделения милиции Алексей Климов. Он в тот момент исполнял обязанности начальника ОВД. Климова задержали, но потом отпустили, якобы отогнать неправильно припаркованную машину, сообщает Вести.ру.

Адвокат журналистки Александр Железников опроверг появившиеся версии, что женщина сама накинулась на милиционера, сделавшего ей замечание по поводу собак, и второй, что Климов был героем одной из прошлых программ, и остался недоволен эфиром.