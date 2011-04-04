В ночь на субботу на Новой Басманной улице подорвали машину Ирины Чайкиной

Служба безопасности корпорации "Роснано" сообщила, что в ночь на субботу на Новой Басманной улице был взорван автомобиль Volvo, принадлежащий гендиректору ООО "Уником" Ирине Чайкиной.



Член правления "Роснано" Андрей Трапезников уточнил, что служба безопасности корпорации подключилась к расследованию этого инцидента, так как ООО "Уником" - это одна из проектных компаний "Роснано". Он подвердил, что автомобиль был подорван недалеко от Московской военной комендатуры. В автомобиле на момент взрыва никого не было.



По словам Андрея трапезникова, в настоящее время правоохранительные органы и служба безопасности "Роснано" выясняют все детали происшествия.



По данным правоохранительных органов Москвы, под автомобилем сработало самодельное безоболочное взрывное устройство, которое не содержало поражающих элементов и было закреплено под днищем Volvo. Мощность взрывного устройства составила до 100 граммов в тротиловом эквиваленте, передают РИА Новости.