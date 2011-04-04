В Подмосковье сотрудник МВД жестоко избил журналистку

В Подмосковье в воскресенье вечером в городе Московский Ленинского района была жестоко избита журналистка Наталья Сейбиль сотрудником МВД, об этом она сообщила РИА Новости.



По ее словам, ее избил майор МВД из Подмосковья за отказ знакомиться с ним на улице. Вечером, когда Н.Сейбиль вышла гулять с собакой, к ее дому подъехала машина Toyota Land Cruiser с синими номерами. Водитель высадил из машины соседку журналистки и стал пытаться познакомиться с Сейбиль. Женщина знакомиться отказалась, но водитель настаивал. После очередного отказа он вышел из машины, схватил ее за волосы и ударил в лицо кулаком. По словам Натальи Сейбиль, он был пьян.



Наталья Сейбиль рассказала: "Дальше все, как в сериалах: руки на капот, заламывал мне руки, телефон бросил на землю. Я кое-как вызвала полицию. Он угрожал, сдабривая все ненормативной лексикой. Вышел сосед и сказал: "Что же вы делаете, это же женщина". Тогда он достал удостоверение, и оказалось, что он из полиции - майор Алексей Климов, который исполняет обязанности начальника уголовного розыска ОВД города Московский".



После побоев Наталья Сейбиль обратилась в отделение полиции за помощью, она потребовала задержать ее обидчика и провести экспертизу на состояние алкогольного опьянения. Журналистка рассказала, что зафиксировала побои: "У меня избито лицо, синяки по всему телу и гипертонический криз".



Наталья Сейбиль работала шеф-редактором в популярных телепроектах Первого канала - "Пусть говорят", "Гордон Кихот", "Закрытый показ", "Участок".

Стало известно, что по факту произошедшего была назначена проверка, в результате которой в правоохранительных органах сделали вывод, что конфликт возник после замечания журналистки водителю автомобиля по факту его неправильной парковки. Неадекватное поведение майора МВД установлено, в настоящее время принято решение об увольнении Алексея Климова из органов, против него будет возбуждено уголовное дело.

Наталье Сейбиль официально принесено извинение в лице начальника управления информации ГУВД по Московской области полковника милиции Евгения Гильдеева.