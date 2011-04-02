Кадыров: В Шатойском районе Чечни уничтожены 2 боевика

Глава Чечни Рамзан Кадыров в субботу сообщил, что в Шатойском районе республики в ходе проведения спецоперации уничтожены 2 боевика. По словам Кадырова, в Шатойском районе в ходе проведения спецоперации была получена оперативная информация о местонахождении участников НВФ.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось в окрестностях Ночкелоя блокировать боевиков. На сделанное по громкой связи предложение сложить оружие боевики открыли стрельбу.

Личности уничтоженных боевиков уже установлены: это Арби Исаев и Ризван Зунулаев. По словам Кадырова, оба находились в розыске. С места происшествия изъяты оружие, взрывчатые вещества, боеприпасы. В операции принимали участие сотрудники бойцы спецназа, сотрудники ОМОН и Шатойского РОВД.