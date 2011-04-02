Подозреваемых по делу о взрыве в аэропорту Домодедово отправили в Москву

Два брата Яндиевы, подозреваемые по делу о взрыве в московском аэропорту Домодедово, отправлены спецбортом из североосетинского СИЗО в тюрьму "Лефортово в Москву.

Двое братьев Яндиевых были задержаны и арестованы по подозрению в пособничестве Магомеду Евлоеву - террористу-смертнику, взорвавшему себя в Домодедово, сообщает РИА Новости.

Напомним, 30 марта в Ингушетии силовики уничтожили базу боевиков, на которой готовили террористов-смертников. По данным НАК, 17 боевиков были убиты. Через два дня силовики ликвидировали еще двух боевиков в том же районе. В ходе спецоперации в Ингушетии были задержаны двое подозреваемых в участии в теракте Домодедово, который унес 37 жизней.

Источник в правоохранительных органах республики также сообщил, что тела 17 ликвидированных членов бандподполья и фрагменты еще двух тел отправлены в Ростов-на-Дону для дальнейшей экспертизы и установления личностей.

Аргументы.ру собщали, что в числе уничтоженных боевиков мог быть кто-то из главарей бандформирований, в том числе и Доку Умаров. Окончательные выводы можно будет сделать по завершении необходимых экспертиз. Визуально опознать среди уничтоженных бандитов Умарова не удалось.