В Подмосковье автобус с пассажирами столкнулся с грузовиком

В Подмосковье сегодня на 111-м км трассы "Дон" рейсовый автобус, следовавший по маршруту Ступино-Кашира, столкнулся с попутно двигающимся грузовиком. В результате ДТП пострадали пять человек - пассажиры автобуса. Троих пострадавших "скорая помощь" доставила в больницу. Раненые находятся в тяжелом состоянии, их госпитализировали в реанимацию. Еще двоих постадавших в ближайшие больницы на своих автомобилях отвезли очевидцы столкновения пассажирского автобуса и грузовика дорожной службы.