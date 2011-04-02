Под Ульяновском пьяный вандал отрубил голову орлу на памятнике Александру II

В Ульяновской области поврежден памятник императору Александру II. Злоумышленник отбил топором голову орла на гербе в нижней части памятника.

Полиция задержала 24-летнего мужчину, который уже признался в содеянном. По данным следствия, молодой человек злоупотребляет спиртными напитками и во время нападения на памятник также находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Уничтожение или повреждение памятников истории", наказание по которой предусматривает до 2 лет лишения свободы, сообщает региональное УВД.

Молодой человек отпущен под подписку о невыезде.

Памятник был открыт чуть больше месяца назад - 19 февраля в честь императора Александр II, который именно в этот день 1861 года подписал манифест об отмене крепостного права в России.