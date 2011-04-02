Двухлетний участник Стратегии-31 из отделения милиции попал в больницу

Двухлетний сын активистов арт-группы "Война" Каспер Ненаглядный Сокол, приведенный родителями на митинг оппозиции в центре Санкт-Петербурга, посидел в автозаке и отделении милиции, а потом провел ночь в больнице.

"На нас напал ОМОН, Козу (мать ребенка – Наталью Сокол) задержали и поместили в автозак. Когда мы с Каспером попытались ее освободить, начальник 78-го отделения отдал приказ нас задержать, - рассказал Рейтер отец мальчика художник Олег Воротников. - На нас ломанулась стена ОМОНа, человек 12, свалили нас на асфальт, чудом не затоптали, отняли у меня ребенка как вещь неодушевленную, как буханку хлеба".

"Меня скрутили, запихнули к нацболам в ПАЗик. Потом занесли Каспера, но не давали мне к нему приблизиться".

По словам Воротникова, наутро врачи не хотели отдавать ему сына, поскольку у него не было с собой документов на ребенка:

"Там сложилась идиотская ситуация. Врачи сказали, что сейчас вызовут службу опеки, и якобы она будет решать, смогу ли я его забрать. Я плюнул на них, одел Каспера и пошел".

31 марта в России по традиции проходили митинги движения «Стратегия-31» в защиту свободы собраний (31-я статья Конституции РФ). Акции проходят регулярно с лета 2009 года 31-го числа, если такое число в месяце присутствует.