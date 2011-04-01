Пожар на улице Ивана Сусанина в Москве ликвидирован

Руководитель пресс-службы столичного управления МЧС России Евгений Бобылев сообщил, что пожар, произошедший сегодня в Москве на улице Ивана Сусанина в строительных бытовках, ликвидирован.



По словам Евгения Бобылева, в настоящее время сотрудники пожарной службы проводят проливку сгоревших конструкций для исключения повторного возгорания. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров. Огонь был потушен в 21 час 25 минут. В результате инцидента жертв и пострадавших нет, передают Вести.ру.



