Горят складские помещения на севере Москвы

Начальник пресс-службы ГУ МЧС по Москве Евгений Бобылев сообщил, что сегодня произошел сильный пожар в металлических складских помещениях на севере Москвы.



По его словам, пожар произошел по адресу: ул. Ивана Сусанина, 1"б". Сообщение о пожаре поступило на пульт "01" в 19.18 мск. Горят одно-, двухэтажные металлические постройки, прилегающие к двухэтажному ангару, также горит утеплитель ангара. В настоящее время площадь пожара составляет 150 кв. метров.



На месте происшествия работают 10 пожарно-спасательных подразделений. Сведений о пострадавших не поступало.