В центре Москвы обнаружен подозрительный предмет, похожий на взрывное устройство

Сегодня в правоохранительных органах Москвы сообщили, что в центре столицы на капоте автомобиля обнаружен подозрительный предмет, который внешне похож на взрывное устройство.



Сотрудник правоохранительных органов рассказал: "В пятницу днем прохожие заметили, что на капоте автомобиля ВАЗ-2105, припаркованного во дворе дома 6 в Аптекарском переулке, лежит подозрительный предмет, который по внешнему виду напоминает взрывное устройство".



В настоящее время место происшествия оцеплено сотрудниками правоохранительных органов, передает Интерфакс.