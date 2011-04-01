В центре Москвы обнаружен подозрительный предмет, похожий на взрывное устройство
1 апреля 2011, 19:10 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
Сегодня в правоохранительных органах Москвы сообщили, что в центре столицы на капоте автомобиля обнаружен подозрительный предмет, который внешне похож на взрывное устройство.
Сотрудник правоохранительных органов рассказал: "В пятницу днем прохожие заметили, что на капоте автомобиля ВАЗ-2105, припаркованного во дворе дома 6 в Аптекарском переулке, лежит подозрительный предмет, который по внешнему виду напоминает взрывное устройство".
В настоящее время место происшествия оцеплено сотрудниками правоохранительных органов, передает Интерфакс.