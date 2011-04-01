В ДТП в Тюменской области погибло двое, пятеро пострадали

В Тюменской области на трассе столкнулись три автомобиля - два человека, в том числе полуторагодовалый мальчик, погибли, еще пять пострадали.



Как сообщает РИА Новости, ДТП произошло на 231-м километре федеральной трассы Тюмень-Омск. ГАИ сообщает, что водитель "Лады Приоры" ("ВАЗ-21013"), двигаясь со стороны города Ишим в сторону Тюмени, заснул за рулем. Водитель встречного грузовика DAF увидел, что легковушка смещается в его сторону, и попытался уйти от столкновения, максимально прижавшись вправо. В результате все этого произошло лобовое столкновение автомобилей. Погиб 60-летний водитель "ВАЗ-21013" и его маленький внук, находившийся на заднем сиденье на руках у матери. Еще пострадали пять человек - 25-летняя мама малыша, 36-летний водитель и 34-летняя пассажирка "Приоры", еще две женщины, находившиеся в "копейке", - говорится в пресс-релизе ГИБДД области.