Мужчина и женщина ограбили пациентку в Вырицкой больнице Ленобласти

Накануне двое человек ворвались в Вырицкую городскую больницу и, применив физическую силу, отобрали мобильный телефон и ювелирные изделия на общую сумму 30 тысяч рублей.



Мужчина и женщина ворвались в палату N7 терапевтического отделе Вырицкой городской больницы. По предварительной информации, применив физическую силу, они отобрали мобильный телефон и ювелирные изделия на общую сумму 30 тысяч рублей у 21-летней жительницы Вологодской области.

Сотрудники милиции по "горячим следам" задержали 22-летнюю женщину и 52-летнего мужчину.