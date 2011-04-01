Мужчина и женщина ограбили пациентку в Вырицкой больнице Ленобласти
1 апреля 2011, 11:20 [ «Аргументы Недели» ]
Накануне двое человек ворвались в Вырицкую городскую больницу и, применив физическую силу, отобрали мобильный телефон и ювелирные изделия на общую сумму 30 тысяч рублей.
Мужчина и женщина ворвались в палату N7 терапевтического отделе Вырицкой городской больницы. По предварительной информации, применив физическую силу, они отобрали мобильный телефон и ювелирные изделия на общую сумму 30 тысяч рублей у 21-летней жительницы Вологодской области.
Сотрудники милиции по "горячим следам" задержали 22-летнюю женщину и 52-летнего мужчину.