В Подмосковье в результате ДТП в Луховицком районе погибли 4 человека

В Подмосковье сегодня утром на 127-м километре трассы "Урал" в Луховицком районе водитель автомобиля ВАЗ-2110 с госномерами республики Мордовия выехал на встречную полосу, а затем в лоб столкнулся с легковым Volkswagen Passat.

В результате ДТп погибли четыре человека. Представители правоохранительных органов обоасти сообщили, что три человека скончались на месте от полученных травм, еще один умер по дороге в больницу. Один человек постадал. В крайне тяжелом состоянии он находится в реанимационном отделении.